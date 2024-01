Sexta-feira deve ser úmida e nublada no Rio Grande do Sul

A sexta-feira terá um dia úmido com predomínio de nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo na primeira metade do dia. De acordo com a MetSul, o dia terá chuva fraca em geral, com baixos acumulados. O vento sul/sudeste promove refresco e a sensação térmica tende a ficar mais agradável por todas as regiões. No fim de semana o tempo fica ensolarado com maior amplitude térmica no sábado (13), que começa ameno e tem calor à tarde. Já o domingo (14) será de sol e nuvens com calor intenso de 35°C. Não se afasta chuva passageira no fim da tarde. O dia começa com muitas nuvens e possibilidade de garoa em Porto Alegre. Ao longo da tarde, as nuvens se afastam e permitem aberturas de sol. A temperatura sobe gradativamente. No fim de semana o sábado será de sol e variação térmica. O domingo será abafado com chuva passageira.RIO GRANDE DO SULMáxima: 30°CMínima: 17°CPORTO ALEGREMáxima: 27°CMínima: 21°C