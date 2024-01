Final de semana será der calor em todas as regiões do Estado

Após uma semana de tempo seco, a quinta-feira foi marcada por fortes pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul, causando, inclusive, diversos pontos de alagamento em Porto Alegre. Agora, o final semana promete ser de tempo típico de verão, com chuva e muito calor.

Na sexta, a chuva deve marcar presença e até mesmo diminuir a sensação térmica em todos os pontos do Estado, mas servirá apenas para introduzir o calorão que marcará o sábado e o domingo dos gaúchos. Bom para aqueles que fugirão para o litoral.

Na Capital, o dia começará nublado e com garoa fina. Porém, ao longo da tarde, essas nuvens devem se afastar, permitindo aberturas de sol e um aumento gradual da temperatura, que ficará entre 21°C e 27°C.

No resto do Estado, a situação será a mesma, podendo apenas ter precipitação mais intensa no Norte e na Serra. O vento Sul/Sudeste deve promover refresco e a sensação térmica tende a ficar mais agradável para os gaúchos.

Depois, o clima abafado e ensolarado será a marca do segundo final de semana do ano e, para quem gosta de praia, a dica é partir para o Litoral. No domingo, o calor deve ser ainda mais intenso do que no sábado, mas, em meio as altas temperaturas, não se descarta a presença de chuva passageira, que deve seguir ao longo da próxima semana.