Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul na quinta-feira, com alerta de chuvas

Ao longo desta quinta-feira (11), uma frente fria irá avançar pelo território gaúcho com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. De acordo com informações da MetSul, modelos projetam o risco de volumes excessivos de chuva para a Metade Oeste com potencial para alagamentos e inundações. Temporais com vendavais, raios e granizo poderão ocorrer em qualquer parte do estado. A temperatura oscila menos que nos dias anteriores devido a maior cobertura de nuvens, porém o tempo ainda seguirá abafado. O refresco ocorre na sexta (12), com o ingresso do vento sul/sudeste.Em Porto Alegre e na região metropolitana, o tempo fica instável com pancadas de chuva a qualquer hora. Poderá chover forte e não se afasta a ocorrência de temporais isolados, com chance de precipitação significativa. Na sexta-feira o vento sul/sudeste deixa o céu nublado com previsão de refresco e trégua no calor.RIO GRANDE DO SULMáxima: 30°CMínima: 22°CPORTO ALEGREMáxima: 27°CMínima: 23°C