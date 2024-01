Milhares de águas-vivas mortas são encontradas na praia do Cassino

Maria Welter e Arthur Reckziegel

Nesta terça-feira (9), milhares de águas-vivas foram encontradas mortas na areia da praia do Cassino, localizada no município de Rio Grande. Espécie encontrada no Litoral Sul costuma ser inofensiva, mas bombeiros orientam sobre como combater queimaduras.

O diretor do Instituto do Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Nelson Ferreira Fontoura, explica que a maior incidência de águas-vivas acontece devido à condição de ventos no Estado. O nome científico das águas-vivas que apareceram no Cassino é Lychnorhiza lucerna, popularmente chamada de mãe-d'água.

"Se temos ventos do quadrante Sul, esses ventos vão empurrar massas de água de alto mar em direção à costa. Essas águas de alto mar de superfície são mais translúcidas, mais quentes e têm menor carga de nutrientes. Então temos uma condição de água muito agradável para o banho em dias de vento Sul. O incoveniente disso é que essas águas de alto mar quando chegam na costa trazem também as mães-d'água, então a probabilidade de acidentes com queimaduras se torna maior", afirma Fontoura.

guia sobre mães-d'água e caravelas no litoral gaúcho foi desenvolvido pelo biólogo Renato Nagata, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Segundo o documento, a maioria das mães-d'-água que aparecem encalhadas no RS são inofensivas, inclusive a espécie que apareceu no Cassino. A ausência de tentáculos nas bordas desses animais o diferenciam das espécies que causam ferimentos.