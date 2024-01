Quarta-feira terá alta temperatura e risco de chuva no Rio Grande do Sul

A aproximação de uma nova frente fria irá elevar o risco de chuva e temporais no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10), informa a MetSul. No Sul e Oeste do Estado a chuva poderá ocorrer desde cedo, com expectativa de menor oscilação térmica. Nessas regiões, a chuva tende a ser mais parelha com volumes pontualmente altos e risco de transtornos. Já na Metade Norte ainda predomina uma condição típica de verão com aberturas de sol, aquecimento e pancadas de chuva e temporais isolados da tarde para a noite. Em Porto Alegre, a quarta terá aberturas de sol e variação de nuvens, e pancadas esparsas de chuva irão ocorrer da tarde para a noite. Não se afasta a ocorrência de tempestades. Na quinta (11) o tempo fica instável desde cedo e poderá chover forte com risco de transtornos, mas a temperatura varia menos. RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 35°CMínima: 23°C