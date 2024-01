Lanceiros Negros e Abdias do Nascimento são incluídos como heróis da Pátria

Os Lanceiros Negros, soldados que lutaram na Guerra dos Farrapos, agora terão seus nomes oficialmente inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A obra é um documento que preserva os nomes de pessoas que marcaram a história do Brasil. A Lei 14.795, com esse objetivo, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada na segunda-feira (8) no Diário Oficial da União. A lei foi originada de um PL 3.493/2021 do senador Paulo Paim aprovado na Comissão de Educação e Cultura do Senado, em março de 2023, e também na Câmara dos Deputados, em novembro.

Os Lanceiros Negros desempenharam papel crucial na Revolução Farroupilha (1835-1845), guerra marcada pelo embate entre o Rio Grande do Sul contra o Império. Durante o conflito, um grupo de negros escravizados foi incluído no exército republicano farrapo, com a promessa de que seriam alforriados em caso de vitória. Com a sanção, o grupo terá seu legado inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

Já nesta terça (9), um dos maiores ativistas do movimento negro no Brasil, Abdias do Nascimento também teve o seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Paulista, nascido em Franca em 1914, neto de africanos escravizados, Abdias do Nascimento foi um intelectual responsável por pensar, debater e difundir a cultura africana e o combate ao racismo, em diferentes linguagens, como escritor, ator, artista visual, professor e político.