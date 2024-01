Porto Alegre tem risco de fortes chuvas e temporais isolados até quinta-feira

Porto Alegre amanheceu com instabilidade e risco de chuvas localizadas e temporais isolados nesta terça-feira (09), que deve ser intensificada por uma frente-fria a partir de quinta-feira. Alerta se estende pelo restante do estado, exceto a área mais ao sul, segundo informações da MetSul Meteorologia.

O risco de chuva localizada e temporais isolado acompanha chuva forte, ventos e raios, com maior risco no Oeste, Centro e Metade Norte do estado.

O órgão ressalta que essas ocorrências são pontuais e localizadas. Haverá cidades que não enfrentarão chuvas, enquanto outras terão precipitação moderada ou e até tempestades.

Para o centro e oeste do estado, a previsão indica 100 a 200mm em 72 horas em diferentes pontos do centro para o oeste gaúcho, com marcas em alguns locais de 200 a 300mm pelo mesmo período.

Segundo o órgão, são volumes excepcionalmente altos para dois ou três dias. As chuvas podem ser suficientemente fortes para causar alagamentos e inundações, além da elevação de rios e córregos, principalmente nas regiões com maior risco.

Pontos isolados também podem ter volumes localmente elevados, perto ou acima de 100mm até o fim da semana, na passagem da frente fria, mas de forma bem mais localizada.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de perigo potencial de tempestade para toda região sul, incluindo Santa Catarina e Paraná até as 10h da manhã de quinta-feira.

O Instituto indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Porém, o risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo.

Ainda, o Instituto Nacional de Meteorologia orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue abaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas, nem estacione carros próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O motivo deste fenômeno de instabilidade, segundo a MetSul, é as fortes áreas de instabilidades formadas esta terça-feira (09), acompanhadas por nuvens carregadas sobre a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, expandindo-se para cidades do Noroeste gaúcho. Além disso, uma massa de ar quente e úmido de origem tropical cobre o RS e favorece a formação de nuvens carregadas, de maior desenvolvimento vertical, capazes de gerar chuva forte a intensa e vendavais localizados.

Além disso, o órgão comunicou que, entre as 8h e 11h da manhã desta terça-feira (08) houve também rápida formação e intensificação da região de instabilidade no Oeste e seu deslocamento para o Noroeste do Rio Grande do Sul. A Instabilidade segue mais intensa no Oeste com registro de muitos raios em algumas localidades.