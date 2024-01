Início de semana tem previsão de chuvas fortes e pontuais no RS

Nesta segunda-feira (8), o amanhacer será de temperaturas altas e com marcas ao redor de 25°C em diversas áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, há a previsão de formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical ao longo do dia, com potencial para fortes tempestades e vendavais isolados.

Na Metade Sul e Oeste do Estado poderá chover mais cedo, a partir do turno da manhã. Neste periodo, a Metade Norte terá predominância de sol e calor. No período da tarde a instabilidade se espalha pelo RS e há risco de temporais.

Em Porto Alegre a semana será de tempo instável e marcada por recorrentes pancadas de chuva. Temporais com vendavais e chuva forte poderão ocorrer, especialmente ao longo das tardes. O risco é maior até a quinta-feira (11), com tendência de acumulados significativos de precipitação.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 38°C

Mínima: 16°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 36°C

Mínima: 25°C