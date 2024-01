Semana será instável e com possibilidade de temporais no RS

instabilidade no Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuvas fortes e temporais em diversas regiões do Estado. Após registros de tempestades localizadas na semana passada - como o temporal que atingiu Porto Alegre, na terça-feira (2) A segunda semana de 2024 será marcada por muita, com possibilidade de. Após registros de tempestades localizadas na semana passada - como o-, os próximos dias serão de mais ocorrências como esta em maior número de locais do RS. As informações são da MetSul.

Até quinta-feira (11) é esperado que o tempo esteja instável e sujeito fortes chuvas e temporais isolados. Entre as possíveis ocorrências estão previstas chuvas localmente fortes de altos volumes em curto espaço de tempo, além de tempestades isoladas com risco de ventaval e queda de granizo.

As condições atmosféricas iniciaram a se inclinar para esta tendência de instabilidade desde o domingo (7), mas as ocorrências devem aumentar a partir desta segunda-feira (8). As chuvas, no entanto, devem ser pontuais e não serão bem distribuídas. Assim, os volumes de precipitação devem variar a depender do local do Estado.

Indicadores meteorólgicos ainda indicam acumulados altos de chuva em pontos do Centro para o Oeste gaúcho, com possibilidade de marcas de 100 mm a 200 mm em alguns locais. Os estados de Santa Catarina e Pàraná também podem registrar chuvas fortes e tempestades isoladas, mas os maiores riscos são para o Rio Grande do Sul.

Para Porto Alegre, a semana será de tempo instável com recorrentes pancadas de chuva. Temporais com vendavais e chuva forte poderão ocorrer, preferencialmente no turno das tardes. Assim como nas demais regiões do Estado, o risco é maior até a quinta-feira, com tendência de acumulados significativos de precipitação.

Segunda-feira pode ter registro de tempestades no Sul e Oeste do Estado

Esta segunda-feira (8) começa com intenso abafamento por todas as regiões e com a possibilidade de formação de nuvens com potencial para fortes tempestades pontuais no Rio Grande do Sul. No Sul e Oeste do Estado poderá chover mais cedo, já a partir do turno da manhã. Na metade Norte, o sol e calor devem predominar. As máxima para esta segunda no RS é de 38ºC, e a mínima de 16ºC. Em Porto Alegre, os termômetros poderão marcar dos 25ºC aos 36ºC.