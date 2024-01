3ª Caminhada do Janeiro Branco acontece em Porto Alegre

A 3ª Caminhada do Janeiro Branco, em prol da saúde mental, aconteceu neste domingo (7) no Parque Redenção, em Porto Alegre. Um pequeno grupo marchou, se deslocando do ponto de encontro inicial, em frente ao Monumento ao Expedicionário, até a Osvaldo Aranha, pedindo por mais atenção à saúde mental. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), esteve presente.

"Penso que a saúde mental é o ponto central para cuidar do resto. Quando você está bem com a sua saúde mental, o resto você constrói", disse o prefeito. Ele reconheceu as dificuldades do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade, mas ponderou que a Capital conta com 15 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para atender à população. "É insuficiente, mas estamos no caminho", disse.

A vereadora Tanise Sabino (PRD), autora da lei que promove a caminhada em janeiro na Capital, falou sobre o objetivo do evento. "Nossa proposta é colocar a pauta da saúde mental na agenda da cidade. Que a gente possa debater esse assunto. Na pandemia, vimos várias pessoas sofrendo. Precisamos cuidar da nossa saúde, muitas vezes deixamos para segundo plano", ressaltou.

Ela considerou, ainda, que o fortalecimento dos CAPS, o Centro de Referência do Transtorno Autista (CERTA), inaugurado em maio de 2023, e a presença de psicólogos nas escolas são iniciativas que colaboram para melhorar a saúde mental na cidade. Além disso, ela afirmou ter recebido a informação que o Ministério da Saúde destinou uma verba para a construção de mais um CAPS em Porto Alegre. Será um CAPS focado no público infantil, localizado no bairro Morro Santana.