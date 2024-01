Diplomação dos conselheiros tutelares eleitos ocorre nesta segunda-feira em Porto Alegre

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realiza na segunda-feira, 8, a cerimônia de diplomação dos conselheiros tutelares e suplentes eleitos no último pleito. O evento ocorre no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101), a partir das 18h. As informações são da prefeitura.A eleição para os conselhos tutelares de Porto Alegre sofreu atrasos devido às enchentes que atingiram os bairros próximos ao Guaíba nos meses de setembro, outubro e novembro. A votação, que estava prevista para ocorrer no dia 1º de outubro, foi parcialmente adiada e só concluída em 10 de dezembro.Foram escolhidos os 50 titulares que assumirão os dez conselhos tutelares existentes em Porto Alegre, bem como os cem suplentes. O pleito foi realizado pelo CMDCA em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público, para garantir a lisura e a transparência do processo.