Porto Alegre sedia o Fórum Social Mundial da População Idosa de 22 a 26 de janeiro

A 9ª Edição do Fórum Social Mundial da População Idosa (FSMPI) ocorre em Porto Alegre entre os dias 22 e 23 de janeiro com a participação de palestrantes de organismos internacionais. As atividades se concentram na Assembleia Legislativa mas também haverá ações em outros locais da região central da cidade. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial de Saúde (OMS), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (Undesa), Fundo de População das Nações Unidas participam, de forma híbrida (presencial e on-line), de debates sobre temas como a década do envelhecimento ativo e saudável; a cidade amiga do idoso; a Rede Nacional de Proteção e Violência contra a Pessoa Idosa (Renadi); a Economia Prateada; a prática de esportes na terceira idade, cultura, educação, segurança, mobilidade e inclusão digital, entre outros.A programação completa pode ser conferida no site www.forumsocialmundial.com.br.