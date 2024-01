O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "Perigo Potencial" para o risco de temporais no Rio Grande do Sul a partir das 6h de domingo (7) até as 10h de segunda-feira (08).

Pode chover até 50 mm/dia com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h. A instabilidade ocorre em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, exceto o extremo Norte.