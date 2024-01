Confira as novas orientações para a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

A partir de segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adota as novas orientações do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

• Vacinação de rotina: crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias podem ser imunizados com vacina específica para a faixa etária, que entra para as doses de rotina do calendário infantil. O esquema vacinal para esse grupo é de três doses.



• Devem receber uma dose da vacina bivalente a cada seis meses: pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas que receberam dose da vacina monovalente ou bivalente há mais de seis meses.



• Devem receber uma dose da vacina bivalente anualmente: pessoas acima de 5 anos de idade que pertencem aos seguintes grupos prioritários - pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e respectivos trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua que receberam dose da vacina monovalente ou bivalente há mais de seis meses.



Para pessoas a partir dos 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários e já possuem duas doses de vacina contra Covid-19, não há mais a recomendação de vacinação, pois estão com esquema completo. Indivíduos que não foram imunizados ou que tenham apenas uma dose podem iniciar ou completar o esquema básico de duas doses com a vacina disponível para a idade, com intervalo de quatro semanas entre as doses.



Mais informações no site da SMS (prefeitura.poa.br/sms).