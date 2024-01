Presidente do Cremers quer ampliar participação da entidade em debates com a sociedade

Aproximar a categoria médica dos principais debates com a sociedade é o desafio da nova gestão do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), que desde outubro de 2023 está à frente da entidade. O presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, detalhou planos e metas para este ano durante visita ao Jornal do Comércio nesta sexta-feira (5), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Entre os temas em discussão neste ano está a regulamentação da inteligência artificial na Medicina, “fazendo do Conselho um grande palco de discussões”. Neubarth Trindade também citou o enfrentamento à criação indiscriminada de novas vagas em cursos de Medicina, para garantir o exercício da Medicina de qualidade no Estado. O presidente do Cremers pretende seguir atuando para coibir o exercício ilegal da Medicina no Rio Grande do Sul, bem como exigir o exame de revalidação do diploma para formados no exterior.

Neubarth Trindade observou ainda a importância do trabalho do Cremers junto às entidades públicas, visando um melhor atendimento de saúde para a população. Em relação a filas para acessar especialidades, o dirigente avalia que, no Rio Grande do Sul, "não faltam médicos, falta uma estrutura adequada e melhor preparada para os profissionais”. A ideia do Conselho é ajudar na discussão sobre planos de carreira atraentes para que os médicos preencham vagas e cheguem a pontos distantes, como acontece em carreiras no Judiciário.

Eduardo Neubarth Trindade é cirurgião geral e do aparelho digestivo. Atua como médico no Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento. Essa é a segunda vez em que assume o cargo de presidente do Cremers.