Resumo da semana: reoneração da folha de pagamentos, explosão em condomínio e Posto da Redenção

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

prejuízo nos empregos com a reoneração da folha de pagamentos O setor produtivo alerta para o. As entidades empresariais da Agropecuária, do Comércio, da Indústria, dos Serviços e dos Transportes afirmam que a Medida Provisória (MP) prejudica a competitividade do produto e do serviço brasileiros.

explosão atingiu um condomínio no bairro Rubem Berta

seis moradores e dois profissionais que estavam atendendo a ocorrência. Uma, na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas, sendoseis moradores e dois profissionais que estavam atendendo a ocorrência.

área do antigo posto da Redenção será ocupada novamente . A prefeitura de Porto Alegre irá abrir disputa para saber quem irá ficar com o uso local. As propostas serão conhecidas no dia 12 de janeiro e o preço mínimo para a ocupação da área é de R$ 18,4 mil.