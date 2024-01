Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 30 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 30 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Zaffari começa em breve obras de atacarejo na antiga Gaúcha CrossTerreno na zona Leste de Porto Alegre está pronto para receber unidade do Cestto. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Fernanda Feltes/JC.2. “Primos” Zaffari abrirão atacarejos em avenida lotada de concorrentesO grupo Zaffari e a Comercial Zaffari vão erguer bandeiras de seus atacarejos em Viamão. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Brayan Martins/PMV/Divulgação/JC.3. Comercial Zaffari: "Queremos fechar 2027 com 60 Stok Center", diz presidenteComercial Zaffari é dona da bandeira Stok Center, que chegou a 30 unidades em 2023. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Careffour decide fechar hipermercado e lojas Nacional no RSFechamento atinge unidades do Carrefour como a da avenida Sertório. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Fernanda Feltes/JC.5. Bar de Porto Alegre inspirado em Nova York abre unidade em AtlântidaWills Bar é novidade no Complexo Roubadinhas, localizado no centro de Atlântida. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: João Pedro Cecchini/Especial/JC.