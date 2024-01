Primeiro fim de semana do ano será de calor intenso em todo o Estado

O primeiro final de semana de 2024 deverá ser quente, pelo menos até a próxima segunda-feira. A previsão é de tempo seco e sol predominante em todas as regiões do Rio Grande do Sul, devendo intensificar ainda mais os movimentos em direção ao litoral. Porém, após a passagem dessa massa de ar quente, a partir da próxima semana, os gaúchos reencontrarão uma velha conhecida de 2023: a sequência de dias chuvosos.

Na sexta, o ar mais seco tomará conta do Estado, com previsão de amplas aberturas de sol desde cedo. No amanhecer, a temperatura deve ser amena em municípios da Metade Leste. Durante a tarde, ensolarada, esquenta rápido e a temperatura ultrapassará a marca dos 30°C em diversas regiões.

As maiores marcas deverão ocorrer no Oeste, onde a radiação ultravioleta poderá atingir índices muito altos à tarde. Na Capital, a predominância do sol deve causar um aumento elevado na sensação térmica.

O fim de semana será ensolarado e escaldante, com tempo seco e muito quente em todo o território gaúcho, com destaque para a faixa litorânea, que estará convidativa a quem gosta de praia. Esse período só antecipará o retorno da chuva ao Rio Grande do Sul, já que, na próxima semana, os temporais estarão de volta ao Estado e serão frequente ao longo de todos os dias.