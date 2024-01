Temperatura sobe no RS nesta sexta-feira e fim de semana

O ar mais seco toma conta do território gaúcho com previsão de amplas aberturas de sol desde cedo nesta sexta-feira (5). De acordo com informações da MetSul, no amanhecer a temperatura fica amena em municípios da Metade Leste. Durante a tarde ensolarada esquenta rápido e a temperatura passa de 30°C em diversas regiões, e as maiores marcas deverão ocorrer no Oeste. A MetSul também alerta que a radiação ultravioleta poderá atingir índices muito altos à tarde. No fim de semana, o tempo fica seco e muito quente por todas as regiões, inclusive na faixa litorânea. Na próxima semana os temporais retornam ao Estado.O sol vai predominar em Porto Alegre e a temperatura sobe com sensação de calor. O fim de semana será ensolarado e escaldante na capital, e é importante o uso de protetor solar e outros cuidados por causa da radiação ultravioleta muito alta. RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 14°CPORTO ALEGREMáxima: 31°CMínima: 20°C