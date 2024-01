Tempo deve ficar seco e quente na maior parte do RS nesta quinta-feira

O tempo fica mais seco em grande parte do território gaúcho nesta quinta-feira (4). Modelos projetam aquecimento típico de verão na Metade Oeste com máximas entre 32 e 34°C a tarde. Na faixa Leste, contudo, o fluxo de umidade que chega do mar por conta do vento Leste carrega umidade e produz nuvens com potencial de pancadas isoladas e passageiras de chuva. Eventualmente chove forte em algum ponto ou outro acompanhado de raios e rajadas de vento. Em Porto Alegre, o sol aparece entre períodos de maior nebulosidade, e pancadas de chuva poderão ocorrer. A partir de sexta (5) começa um período mais seco e quente em Porto Alegre. O fim de semana será de sol e calor. No domingo (7) esquenta muito e a máxima poderá chegar aos 37°C.RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 15°CPORTO ALEGREMáxima: 27°CMínima: 20°C