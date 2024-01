Trecho de ciclovia da Ipiranga será liberado nesta sexta-feira em Porto Alegre

A partir desta sexta-feira (5), será liberado o trecho da ciclovia da avenida Ipiranga entre a Edvaldo Pereira Paiva e a João Pessoa, com cerca de dois quilômetros de extensão. A decisão foi tomada após vistoria do prefeito Sebastião Melo nesta quarta-feira (3), acompanhado de técnicos do município. As informações foram divulgadas no site da prefeitura.



"A chuvarada nos trouxe muitas dificuldades, entre elas, a interdição da ciclovia da Ipiranga. O monitoramento do trecho liberado será diário, e a sua permanência depende do protocolo operacional, que será acionado com base nas condições climáticas", disse o prefeito Sebastião Melo na nota publicada.



Haverá um protocolo de segurança para os ciclistas, sobretudo quando houver alertas climáticos emitidos pela Defesa Civil. Nestes casos, o trecho será novamente fechado com gradis por equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), sendo reaberto 24 horas após o fim do alerta.



Na parte reaberta, há uma inversão da ciclovia no ponto da Érico Veríssimo com a Ipiranga. Neste local, a orientação para os ciclistas é a utilização da Ipiranga no sentido bairro/centro, fazendo o contorno e retornando para a ciclovia no traçado já existente.



Nos últimos meses, a prefeitura monitorou semanalmente a ciclovia. “Mesmo com esta medida, seguiremos monitorando e adotaremos esses protocolos nos dias de chuva, tendo em vista a segurança viária”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.



Nos trechos em que permanece a interdição, a orientação para os ciclistas é utilizar o passeio compartilhado com pedestres. Em caráter emergencial, as bicicletas podem trafegar pelas ruas adjacentes, como Princesa Isabel, São Manoel e Felipe de Oliveira, no bordo da via.



Desde setembro de 2023, foi criada uma força-tarefa para monitorar o impacto da chuva no Arroio Dilúvio em toda extensão da avenida Ipiranga. Integram o grupo representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de (Smamus), Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB) e do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae).



Relatório

Nesta semana, duas empresas contratadas pelo Dmae para avaliar a infraestrutura dos taludes apresentaram um relatório, ainda não definitivo, das inspeções realizadas em ambos os lados da avenida Ipiranga. O material está em fase de análise pelos técnicos. Enquanto isto, o Dmae recupera o talude em frente ao Parque Esportivo da Pucrs, próximo da Cristiano Fischer. Está em fase de projeto também a reconstrução dos trechos na altura do Planetário e da Silva Só. Após, será aberta licitação para contratar empresa que irá executar a obra.