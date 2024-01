Número de profissionais que atuam no Mais Médicos aumenta 105% em 2023

Balanço do Ministério da Saúde indica que o programa Mais Médicos registrou aumento de 105% no númerode profissionais atuando em 2023. Com 28,2 mil vagas preenchidas em 82% do território nacional, 86 milhões de pessoas, segundo a pasta, foram beneficiadas pelo programa. Ao longo desse período, 744 novos municípios passaram a ser atendidos.