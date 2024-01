Quarta-feira deve sol entre nuvens no Rio Grande do Sul

A quarta-feira terá sol entre nuvens e gradativo aquecimento no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul, pancadas de chuva poderão ocorrer de forma muito isolada e esparsa entre a tarde e a noite em municípios do Norte e Leste do Estado. Também da tarde para a noite, o vento se intensifica do quadrante sul/sudeste com rajadas moderadas a fortes em alguns momentos. Na quinta (4) e sexta-feira (5) o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe com sensação de calor. No Leste poderá ocorrer chuva passageira. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e poderá voltar a chover de forma isolada a tarde. Contudo, há menor risco de temporais. Destaca-se ainda que o vento ganha força entre a tarde e a noite com rajadas moderadas a fortes do quadrante leste/sudeste.RIO GRANDE DO SULMáxima: 33°CMínima: 15°CPORTO ALEGREMáxima: 27°CMínima: 20°C