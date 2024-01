Tempo será instável nesta quarta em todo o Rio Grande do Sul

Depois da pancada de chuva que atingiu Porto Alegre nesta terça-feira (2), o sol aparece entre nuvens nesta quarta (3) na capital dos gaúchos. Entretanto, não está descartada pancadas de chuva de forma isolada à tarde, mas com menor risco de temporais. A MetSul Meteorologia destaca ainda que o vento ganha força entre o final da tarde e o início da noite com rajadas moderadas a fortes. A temperatura em Porto Alegre deve ficar entre os 20 e 27°C.

LEIA MAIS: Bairros de Porto Alegre chegam a registrar 60mm de chuva em uma hora



A instabilidade no tempo deve se repetir em todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira terá sol entre nuvens e gradativo aquecimento ao longo do dia. No interior, esquenta mais com máximas que deverão oscilar ao redor de 31 a 33°C. Pancadas de chuva poderão ocorrer de forma muito isolada e esparsa entre a tarde e a noite em municípios do Norte e Leste do Estado.

Da tarde para a noite o vento se intensifica, assim como na Capital, do quadrante Sul/Sudeste com rajadas moderadas a fortes em alguns momentos. Na quinta e sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe com sensação de calor. No Leste, poderá ocorrer chuvas passageiras. Os termômetros podem oscilar entre os 15 e os 33°C em todo o Estado.

LEIA TAMBÉM: Chuva forte causa transtornos em Porto Alegre



Os maiores volumes de chuva podem ocorrer no Litoral Norte, em municípios como Torres e Arroio do Sal, com previsão de 20 mm. Para Porto Alegre, são esperados apenas 12 mm, nem perto dos mais de 60 mm que caíram na tarde desta terça.