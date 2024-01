Bairros de Porto Alegre chegam a registrar 60mm de chuva em uma hora

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Porto Alegre, nesta terça-feira (2), às 13h30min, chegaram a acumular 30,4mm de precipitação em uma hora, segundo o Inmet. Segundo a MetSul Meteorologia, porém, o índice chegou a 62mm no bairro Higienópolis. Além desse valor, também foi registrado 59 mm nas Três Figueiras, 54 mm no São João, 45 mm na Vila Ipyranga, 37 mm no Jardim Botânico, 34 mm no Partenon e 27 mm na Vila Conceição.

A chuva torrencial, classificado pela empresa de meteorologia como típica do verão, trouxe transtornos em diversos pontos da cidade, com alagamentos e diversos pontos do trânsito bloqueados. A enorme quantidade de chuva em pouco tempo somou cerca de metade da média mensal em janeiro de 120,7mm.

Ainda, de acordo com a MetSul, o temporal de chuva intensa foi consequência da combinação de calor e umidade, após manhã de sol e muitas nuvens. Imediatamente antes do ocorrido, a umidade relativa do ar beirava 70%, com calor de 30,7ºC na Zona Leste.