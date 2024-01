Rio Grande do Sul terá semana com temperaturas elevadas

Depois de um 1º de janeiro ensolarado e com sensação de calor, a previsão para boa parte dos gaúchos foi de tempo mais úmido e com variação de nuvens no primeiro dia útil de 2024. Segundo a Metsul Meteorologia, pancadas de chuva foram registradas na Metade Norte, em especial no período da tarde em pontos isolados.

No Sul, na Campanha e no Oeste, o sol apareceu entre nuvens e a temperatura subiu, com sensação de abafamento. A máxima prevista para o Estado foi de 32°graus, com mínima de 17 na parte da manhã.

Em Porto Alegre, o ano de 2024 começou com sol entre nuvens e aumento gradativo da temperatura. O cenário deve se estender durante a maior parte da semana, com possibilidade de pancadas esparsas de chuva, em especial às tardes. A temperatura fica entre os 20 e os 27 graus, não saindo muito dessa média até, ao menos, a próxima sexta-feira.

O mês de janeiro será de calor acima da média, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é de que 2024 fique entre os anos mais quentes já registrados, devido ao aquecimento do planeta, com destaque para os estados do Norte e Nordeste, que devem ter calor intenso e distribuição de chuvas diferentes dos últimos anos em intensidade e concentração.

Inmet destaca que as temperaturas deverão ser acima da média em praticamente todo o País, com máximas de 25 graus. Porém, em áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a temperatura poderá chegar aos 30 graus. Já centro-sul do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Norte e oeste do Paraná são previstas temperaturas próximas à média. No oeste do Espírito Santo, a previsão indica temperaturas ligeiramente abaixo da média.