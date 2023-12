Ritual do bate folhas abençoa frequentadores do Mercado Público

Os frequentadores do Mercado Público de Porto Alegre nesta sexta-feira (29) tiveram a oportunidade de contar com uma energia extra para abençoar o início de 2024. Desde a quarta-feira (27), entre 10h e 18h, acontece o Bate Folhas da Virada, em que benzedeiras e erveiros das religiões de matriz africana fazem banhos de purificação e distribuem bênçãos em volta do Bará do Mercado, referência para as religiões afrobrasileiras.

O ritual acontece anualmente e, de acordo com a Yalorixá Iyá Vera Soares, que integra o Centro Memorial de Matriz Africana 13 de agosto, o Bate Folhas é feito com ramos de ervas como manjericão, louro, arruda, guiné, alecrim, pitangueira e orô, em meio às estátuas dos orixás Oxalá e Exu. O encerramento do ritual, às 18h, contará com uma cerimônia de batuque.

Bará do Mercado foi adornado com estátuas de orixás como Oxalá (e)

O local, no cruzeiro central do Mercado Público, tem importância simbólica para os seguidores das religiões de matriz africana, para quem o Bará é a entidade que abre os caminhos, sendo também o guardião das casas e cidades.