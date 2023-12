RS tem 80 pontos próprios para banho e 11 impróprios

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (29), o terceiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/2024. Dos 91 pontos analisados no Estado, 80 estão próprios para banho e 11 apresentam condição imprópria.

Já em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) divulgou novo relatório de balneabilidade das praias dos bairros Belém Novo e Lami, com apenas um ponto impróprio para banho: o Posto 1 do Lami, com acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva vidas. Os demais pontos estão liberados para entrada no Guaíba.

mapa online de Balneabilidade Durante o verão, os avisos de local próprio ou impróprio para banho no Estado estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no

A Fepam recomenda aos banhistas que só entrem na água apenas em locais com condições próprias para banho; além disso, é recomendável evitar tomar banho, nas primeiras 24h após chuvas intensas, em saídasde córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos. Banhos devem também ser evitados em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Confira os locais do RS com condições impróprias para banho

Alegrete: Balneário Caverá – Arroio Caverá

Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

Candelária: Balneário Carlos Larger – Rio Pardo

Cerrito: Balneário Cerrito – Rio Piratini

General Câmara: Balneário Cachoeirinha – Rio Jacuí

Pedro Osório: Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

Pelotas: Valverde – Av. Senador Joaquim A. de Assunção

Pelotas: Valverde – Trapiche

Santa Maria: Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí

São Jerônimo: Praia do Encontro – Rio Jacuí

Tapes: Balneário Rebelo

Confira os locais para banho no Guaíba, em Porto Alegre:

Belém Novo

Posto 1 - Praça José Comunal, em frente à garagem dos ônibus - águas próprias para o banho.



Posto 2 - Praia do Leblon, na avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só - águas próprias para o banho.



Posto 3 - Praia do Veludo, na avenida Pinheiro Machado - águas próprias para o banho.

Praia do Lami

Posto 1 - Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva vidas - águas impróprias para o banho.



Posto 2 - Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas - águas próprias para o banho.



Posto 3 - Avenida Beira Rio, em frente ao nº 510 - águas próprias para o banho.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria pela, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli) definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nos balneários de Pelotas e de Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.