Resumo da semana: reajuste no salário mínimo, Ano-Novo e recuo no PIB do RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

Apesar da, a previsão é de tempo firme e temperatura amena no Ano-Novo em todo o Estado. Em Porto Alegre,, com fogos e atrações musicais, entre elas shows das bandas Reação em Cadeia e Fundo de Quintal.Os porto-alegrenses já estão deixando a Capital em direção ao Litoral e cidades do interior. Na rodoviária, o movimento foi intenso desde a manhã desta sexta-feira (29). A frota de 240 horários diários foi reforçada com 200 horários extras. A estimativa é que 95% desses deslocamentos sejam em direção ao Litoral.. Confira o que abre e o que fecha em Porto Alegre em jornaldocomercio.com.Entre os destaques da semana,, chegando, até o momento, no valor de R$ 570 milhões. As apostas podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro.Com até 11% de desconto para pagamento antecipado em parcela única, oNa economia,