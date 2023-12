Fundo de Quintal será grande atração do Réveillon de Porto Alegre

Porto Alegre se prepara para receber mais uma virada de ano. O evento de Réveillon acontece no domingo (31), no trecho 1 da Orla do Guaíba e receberá diversas atrações gaúchas e também nacionais, que retornam ao palco da festividade após 15 anos. A grande atração será o grupo Fundo de Quintal.

LEIA TAMBÉM: Como proteger os pets do barulho dos fogos no Réveillon

No palco montado ao lado da Usina do Gasômetro, primeiro cantarão os artistas naturais do Rio Grande do Sul. São eles: o grupo Alma Gaudéria; a Escola de Samba Estado Maior da Restinga, os DJs Viny e Carol Teodoro, a banda de rock Reação em Cadeia e o grupo de rap Da Guedes. Na sequência, sobem ao palco, o grupo Fundo de Quintal, do Rio de Janeiro, e a banda de pagode Di Propósito, de Brasília.

A GAM3 Parks, empresa que está organizando o evento juntamente com a prefeitura, afirma que o intuito do evento é valorizar não só as atrações de fora, mas também as que vêm do Estado. Além de trazer uma atração de cada gênero musical, afim de deixar a line-up bastante eclética.

Marielei Pandolfo, que mora em frente à orla e consegue ver os fogos da janela do apartamento, ressalta a importância do evento. "Eu acho espetacular, acho maravilhoso. Porque as pessoas que não têm como sair de Porto Alegre têm essa opção de vir para cá. Além disso, a queima de fogos também é um atrativo", diz a aposentada.

À meia noite, o céu será iluminado por uma chuva de fogos de artifício, com duração prevista de oito minutos. A prefeitura atesta que a atividade respeitará a legislação estadual sobre ruídos. A festa tem início marcado para às 19h do dia 31 e se estende até as 3 horas manhã do dia seguinte. A entrada é gratuita.

Residente de São Paulo, a parasitologista Gabriela Prado Paludo voltou a terras gaúchas para visitar a família. "Esse incentivo à cultura é essencial. As pessoas têm que ter uma opção com entrada franca para se divertir na virada, senão estaremos aumentando ainda mais a desigualdade social", afirma a cientista.

O também aposentado Alexandre Peroni elogiou a beleza da Orla e fez um apelo aos órgãos públicos. "Boa opção para quem vai ficar na Capital. Espero que tenha bastante segurança para quem vier para cá poder curtir tranquilo", afirma.

O evento contará com forte mobilização da prefeitura e da empresa organizadora do evento. Será feito um esquema de segurança composto pela Brigada Militar, Guarda Municipal, Policia Civil e Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança. Além disso, serão colocados 130 banheiros químicos no local e 1,5 mil vagas de estacionamento disponibilizadas.