Bombeiros registram 98 salvamentos no litoral do RS, número é seis vezes maior do que o ano passado

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) registrou 98 salvamentos desde 16 de dezembro deste ano, quando começou a Operação Verão Total 2023-2024, até quarta-feira (27). O número é seis vezes maior do que no ano passado, período em que os guarda-vidas atuaram em 18 casos. Em 2021 foram 50 e em 2020 foram 65 casos.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, uma das razões para o aumento expressivo de salvamentos é um crescimento no número de banhistas, em razão do calor e dos feriados de final de ano caírem na segunda-feira. De acordo com o órgão, são mais de mil guarda-vidas nas praias de água doce e salgada do Estado (entre bombeiros militares, brigadianos e guarda-vidas civis temporário).

Para manter a segurança neste verão, a professora de natação Patrícia da Rosa recomenda que crianças nunca entrem desacompanhadas em piscina ou mar. "O comportamento das crianças é imprevisível e devemos tomar todos os cuidados possíveis", explicou. Além disso, ela afirmou que, caso a pessoa entre na água e não alcance os pés no fundo, existem algumas práticas que podem evitar um acidente mais grave, mas que, acima de tudo, o recomendado é entrar no mar apenas em caso de bandeira verde ou amarela e que é preciso checar a profundidade das piscinas antes do banho.

"No caso de não alcançar o fundo com os pés, tente flutuar, se acalmar e respirar fundo e devagar. Você pode tentar se deslocar até a borda batendo pernas e usando os braços alternadamente. Não coloque a cabeça na água. Existem algumas técnicas para se sustentar na vertical muito usadas em águas abertas como rios, lagos e mares. Mas é necessário aprendê-las com um profissional antes de tentar praticá-las", contou.

Ela indica, ainda, a prática da natação como forma de evitar acidentes e melhorar a saúde. "A natação é muito benéfica para questões respiratórias, trabalha muito a resistência e praticamente todos os grupos musculares. É importante saber nadar, tanto para adultos como para crianças, para prevenção de riscos em caso de acidentes, como queda em piscina ou não percepção a profundidade".

Nesta quinta-feira (28), data em que comemora o Dia Nacional do Guarda-Vidas, houve a clássica competição de aquathlon – corrida e natação no mar entre os profissionais. Para o comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam, é justa a homenagem de ter um dia especial reservado aos profissionais que zelam pelas pessoas nos balneários. "Esses homens e mulheres é que fazem a diferença na segurança, para que os cidadãos se sintam protegidos", salientou, em nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Orientações para banhos seguros no mar:

1. Procure um local com vigilância dos guarda-vidas.

2. Esteja ciente das condições do mar, como correntes e ondas, elas são sinalizadas pelos guarda-vidas.

3. Evite nadar em áreas não supervisionadas.

4. Respeite as bandeiras de segurança na praia.

5. Não superestime suas habilidades de natação.

6. Evite nadar após consumir álcool ou drogas.

7. Caso seja nadador experiente, mantenha-se próximo à costa e dentro da sua zona de conforto e use roupa de proteção.

8. Esteja atento a crianças e nunca as deixe sozinhas na água, à distância de um braço.

9. Não utilize equipamentos de flutuação pneumáticos, como boias infláveis e colchões.

10. Em caso de emergência, mantenha a calma. E não entre na água para socorrer alguém, busque ajuda qualificada.

Orientações para banhos seguros no rio:

1. Procure um local com guarda-vidas. Evite nadar em áreas desconhecidas ou com correntes fortes.

2. Verifique a profundidade e a velocidade da água antes de entrar no rio, mantenha-se com água até o limite do peito.

3. Nunca nade sozinho e sempre esteja acompanhado por alguém que possa ajudar em caso de emergência.

4. Esteja ciente das condições do rio, como pedras submersas ou quedas d'água e jamais mergulhe de cabeça.

5. Evite nadar próximo a barragens ou comportas.

6. Não nade após consumir álcool ou drogas.

7. Use coletes salva-vidas ou outros equipamentos de segurança adequados quando estiver com embarcação.

8. Esteja atento a sinais de fadiga ou exaustão durante a natação.

9. Ensine crianças sobre os perigos dos rios e sempre supervisione-as de perto, à distância de um braço e jamais entregue e use flutuadores infláveis nestes ambientes.

10. Informe alguém sobre seus planos de banhar-se no rio e quando pretende retornar.