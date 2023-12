Rio Grande do Sul deve ter clima seco e amanhecer mais frio que o normal nesta quarta-feira

Massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (27). De acordo com a MetSul, o amanhecer tende a ser mais frio que o normal para essa época do ano com mínimas entre 11 e 13°C em muitas regiões. Nos Campos de Cima da Serra, a mínima poderá oscilar ao redor de 5°C. Durante a tarde o vento predomina de sul/leste e as nuvens aumentam no Leste e Sul do Estado. A temperatura sobe gradativamente a tarde com máximas entre 28°C e 30°C na maior parte das regiões. Na quinta (28) o vento muda para norte e a temperatura dará um salto com previsão de calor intenso.Em Porto Alegre, o sol predomina com tempo mais aberto pela manhã. As nuvens aumentam à tarde e não se descarta garoa esparsa. Na quinta o destaque será o calor que retorna mais forte à capital. Na sexta (29) tem chuva com potencial de tempestades isoladas. O sábado (30) começa úmido com sol à tarde. RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 6°CPORTO ALEGREMáxima: 26°CMínima: 17°C