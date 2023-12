Detran utiliza novo etilômetro nas abordagens da Balada Segura

Novo modelo de etilômetro utilizado pelas equipes do DetranRS permite mais de 30% de aumento na média mensal das abordagens da Balada Segura e proporciona mais comodidade para os motoristas que não beberam. Segundo o site da Prefeitura de Porto Alegre, o equipamento vem sendo utilizado pelos agentes de fiscalização de trânsito do DetranRS desde o começo do 2º semestre e tem agilizado bastante a liberação de condutores.

A média mensal de abordagens dos agentes do DetranRS na Balada Segura, que era de 4,1 mil (janeiro a maio), passou a 5,4 mil após junho de 2023 (junho a novembro). O chamado bafômetro passivo também está sendo usado nas blitze do Litoral, que mobilizam 19 agentes este ano.



O aparelho funciona da seguinte forma: quando não há vestígios de álcool, o motorista é liberado sem sair do carro. Somente no caso de pré-teste positivo, o motorista é convidado a fazer o exame no aparelho convencional, aquele em que é preciso soprar na biqueira e que indicará o nível de alcoolemia e as consequências, de acordo com o grau de embriaguez.





O reforço na fiscalização vem junto com a divulgação de um estudo do Detran com a base de resultados dos testes de alcoolemia feitos pelo Instituto-Geral de Perícia (IGP). A pesquisa mostrou um crescimento no índice de condutores mortos no trânsito que tinham álcool no sangue. Em 2022, esse índice foi de 44%, cinco pontos percentuais maior que em 2021, quando foi detectado álcool em 39% dos condutores mortos.



Maioria consciente





Desde que foi lançada em 2011, inspirada na Operação Lei Seca, do Rio de Janeiro, a Balada Segura se caracteriza por solicitar o teste do etilômetro para todos os abordados. A maioria dos abordados tem resultado zero. Para facilitar a vida dessas pessoas, o DetranRS adotou a inovação. Se os documentos estiverem certos, a abordagem leva em torno de três minutos.



A intenção do DetranRS é estender o equipamento para os demais municípios conveniados à Balada Segura. Além de agilizar a abordagem para os agentes, a iniciativa representa mais conforto para os motoristas conscientes, que não consomem álcool antes de dirigir.