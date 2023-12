Estação Verão Sesc funcionará em sete praias do Rio Grande do Sul

Para as férias de 2024, a programação da Estação Verão Sesc será retomada a partir do dia 5 de janeiro. Ações serão realizadas nas praias de Torres, Tramandaí, São Lourenço do Sul, Laranjal (Pelotas), Quintão (Palmares do Sul), Itapuã (Viamão) e Cassino (Rio Grande). A abertura oficial acontecerá em Tramandaí no dia 6, às 17h, com show da banda Os Fagundes.

O início do projeto ocorreu há 20 anos, levando esporte, lazer e cultura, gratuitamente, para o Litoral Gaúcho. A edição inaugural começou no dia 26 de dezembro de 2003 com atividades nas praias de Atlântida Sul, Arroio do Sal, Capão da Canoa, Cassino, Cidreira, Hermenegildo, Laranjal, São Lourenço do Sul, Torres e Tramandaí.

"A ideia nasceu quando nós identificamos que havia uma demanda muito grande dos clientes que deixavam de frequentar as atividades do Sesc em suas cidades, como a academia e as ações recreativas, para irem veranear nas praias, que ainda eram muito restritas de oportunidades nesse sentido", lembra a coordenadora do Estação Verão Sesc, Melissa Stoffel, conforme divulgado em nota da assessoria de imprensa do Sesc.

"Foi assim que buscamos uma forma de levar o esporte e o lazer para a beira do mar, para que as pessoas pudessem curtir mais as férias, usufruindo de iniciativas em prol da saúde e da diversão."