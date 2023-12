Estradas gaúchas registram movimento nos dois sentidos em ida e volta do litoral

As estradas do Rio Grande do Sul registraram fluxo intenso durante este final de semana e o feriado de Natal, na segunda-feira de 25 de dezembro. Em diversas regiões do Estado, centenas de milhares de motoristas se deslocaram nas rodovias para visitarem amigos e familiares.

Entre sexta-feira (22) e sábado (24), apenas as estradas administradas pela concessionária CCR Via Sul regitraram. Apenas amotoristas no mesmo período - 101,4 mil automóveis no sentido litoral e 64,5 mil no sentido da Capital.Nesta segunda-feira natalina, o principal destino na Freeway continuou sendo o litoral. Até as 17h50, 56,9 mil veículos haviam se deslocado no sentido litoral, enquanto 32,6 mil faziam o movimento no sentido de Porto Alegre e Região Metropolitana. Ao todo, 89,5 mil automóveis utilizaram a BR-290 neste feriado.utilizassem a Freeway entre a sexta (22) e esta terça-feira (26).Já a rodovia, também concessionada pela CCR, registrou movimento de 13,7 mil motoristas sentido litoral e 8 mil no sentido da Grande Porto Alegre neste natal.As quatro praças de pedágio da rodoviaregistraram fluxo de quase 20 mil veículos no sentido interior norte, e outros 26,1 mil no sentido Capital durante o feriado. Nesta estrada, observou-se um fluxo maior em direção a Porto Alegre, nesta segunda.