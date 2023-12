Ciclone perde força e temperatura fica mais amena no Rio Grande do Sul

O ciclone que chegou ao Rio Grande do Sul na véspera de Natal, provocando pancadas de chuva e ventos em pontos isolados do Estado, após ganhar força, estará se distanciando do continente e terminará a terça-feira (26) muito longe da Costa do Sul do Brasil, atuando em mar aberto no Atlântico Sul, sem oferecer riscos para a área continental.

O dia começa mais ventoso em cidades do Leste e Sul do Estado com variação de nuvens e potencial de pancadas de chuvas passageiras. No interior, o tempo fica firme e ensolarado com um amanhecer mais frio do que o normal. O sol predomina e ajuda a elevar a temperatura à tarde, com máximas ao redor de 30°C. Na quarta-feira (27), nos Campos de Cima da Serra, a previsão é de esfriar ainda mais com mínimas entre 5 e 7°C. Em grande parte das áreas, as mínimas deverão ficar abaixo de 15°C. O vento perde força com aquecimento gradual à tarde.

LEIA TAMBÉM: CEEE Equatorial deve operar com 600 técnicos para mitigar problemas com energia no fim de ano



Ao longo da quarta-feira, o ciclone vai se posicionando ainda mais longe do continente. Haverá dois momentos de ventos durante a atuação do fenômeno. No primeiro, quando da sua formação, podem ocorrer alguns vendavais na passagem de fortes áreas de instabilidade. São rajadas fortes de curta duração e típicas de temporais. No segundo, com o ciclone maduro na costa, o vento ocorre com rajadas que se intercalam com vento fraco a moderado por horas.

Já em Porto Alegre, o sol predomina e a temperatura fica mais amena. Alguns períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer e não se afasta o surgimento de chuvas passageiras. As nuvens aparecem alternando com períodos de sol. A temperatura segue amena e o calor retorna na quinta à Capital.