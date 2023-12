Gabinete de Crise Climática realiza primeira reunião de alinhamento

Os integrantes do Gabinete de Crise Climática (GCC) estadual participaram da primeira reunião de alinhamento na sexta-feira (22/12), na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

A ação integra as estratégias do ProClima2050. Estiveram presentes a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, e representantes das secretarias designadas para atuarem na coordenação dos eixos. O GCC foi instituído pelo governo do Estado por meio do Decreto 57.323/2023,



O encontro teve como objetivo revisitar o decreto que instituiu o gabinete e consolidar a coordenação dos seis comitês vinculados a três eixos: Prevenção, Mitigação, Preparação; Resposta; e Restabelecimento e Recuperação. Cada comitê contará com grupos de trabalho (GTs) que têm objetivos específicos.



Na ocasião, foram apresentadas ações emergenciais recentes em resposta aos desastres naturais que atingiram o Rio Grande do Sul e iniciativas que estão em andamento, como a busca por melhoria do sistema de monitoramento e alertas e treinamento de equipes.



Para a próxima reunião, marcada para a segunda quinzena de janeiro, a ideia é que as informações sejam organizadas em uma plataforma especializada e que outras secretarias, que não atuam dentro dos eixos, sejam demandadas para integrar as ações.





Coordenação dos comitês

Comitê de Adaptação e Resiliência: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

Comitê de Monitoramento e Alertas: Casa Militar

Comitê de Socorro: Casa Militar e Secretaria da Segurança Pública

Comitê de Assistência Humanitária: Secretaria de Desenvolvimento Social

Comitê de Restabelecimento e Reconstrução: Gabinete do Vice-Governador

Comitê de Recuperação: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão