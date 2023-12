Família brasileira é resgatada após ficar 9 horas à deriva no mar do Caribe

Uma família brasileira foi resgatada no sábado (23) após ficar 9 horas à deriva no mar do Caribe. A família se lançou ao mar após um problema de entrada de água na embarcação. Eles conseguiram reportar a emergência às autoridades marítimas. Dois adultos e três crianças ficaram à deriva no Golfo de Morrosquillo até serem encontrados pelo resgate. Eles tinham saído do Panamá.