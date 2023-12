RS oficializa a promoção de 2.540 servidores da segurança pública e sistema prisional

Em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado na noite de sexta-feira (22), o governo promoveu 2.540 servidores da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

As informações são do Palácio Piratini.

Para garantir as promoções, serão investidos cerca de R$ 80 milhões. As promoções ocorreram pelas modalidades de antiguidade e merecimento, que levam em conta a classificação dos servidores em critérios internos relacionados à atividade deles em cada instituição.



Os pedidos das promoções passaram pela análise do Grupo de Assessoramento Especial (GAE) e, após a conclusão dos estudos orçamentários, foram autorizados pelo governo estadual. A lista completa dos servidores promovidos pode ser conferida no DOE.



Veja abaixo a lista de promoções:

Brigada Militar

Primeiro-sargento: 319

Terceiro-sargento: 1

Major: 71

Tenente-coronel: 65

Coronel: 30

Total: 486



Corpo de Bombeiros Militar

Segundo-sargento: 316 (Curso Técnico em Segurança Pública)

Capitão: 6

Major: 18

Tenente-coronel: 7

Total: 347



Polícia Civil

Delegados: 84

Agentes: 1.162

Investigadores: 15

Total: 1.261



IGP

Servidores: 80

Total: 80



Susepe

Agentes penitenciários: 232

Agentes penitenciários administrativos: 126

Técnicos superiores penitenciários: 8

Total: 366