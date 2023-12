Resumo da semana: vendas no Natal, retirada do projeto do ICMS e início do verão

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

lojas do Centro estarão abertas até às 19 horas no domingo Em Porto Alegre, as(24), véspera de Natal. Os shoppings terão uma hora a mais de funcionamento até o sábado.

data pode injetar R$ 6 bilhões na economia Na semana que antecede o Natal, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS) projeta que a, com alta de 10% em relação a 2022.

retirada de pauta do projeto que previa aumentar a alíquota básica do ICMS O governador Eduardo Leite anunciou ade 17% para 19,5%. O Piratini recuou após não conseguir os votos mínimos para aprovação na Assembleia Legislativa.

presidente Javier Milei publicou uma série de decretos Na Argentina, oque promovem uma desregulamentação da economia. As medidas incluem revogações de leis nos setores imobiliários, de abastecimento e de controle de preços.