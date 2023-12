Linhas especiais para a praia do Lami iniciam neste sábado

Quatro linhas especiais de ônibus de Porto Alegre estarão disponíveis aos fins de semana e feriados durante os meses de verão a partir deste sábado (23), para quem quiser aproveitar as praias do Lami, às margens do Guaíba, na zona Sul da Capital.

A Operação Verão do transporte coletivo acontecerá até o dia 3 de março. A linha 398.7 - Pinheiro / Lami / Verão vai operar aos sábados, domingos e feriados, com tabela aberta, de acordo com a demanda e saída da Parada 1 da Lomba do Pinheiro. As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

LEIA TAMBÉM: Veja quais são pontos próprios para banho na Orla do Guaíba

Outras três linhas são exclusivas para domingos e feriados: 269.3 - Praia Operação Veraneio, tabela aberta, com saída da avenida Salgado Filho, Centro, até o Lami, via Belém; 269.4 - Operação Lami, tabela aberta, com saída da avenida Salgado Filho, Centro / Praia, via Estrada Edgar Pires de Castro. E a linha 212 - Restinga/ Lami, com tabela fixa e saída da avenida Nilo Wulff, no bairro Restinga. O terminal das quatro linhas no Lami fica localizado na estrada Otaviano José Pinto, nas proximidades da rua Luís Vieira Bernardes.

LEIA TAMBÉM: Fepam divulga pontos próprios e impróprios para banho no RS

Os horários atualizados e itinerários poderão ser consultados em tempo real na função GPS dos aplicativos do Cartão TRI, Cittamobi e Moovit, disponíveis para smartphones iOS e Android.

Agentes de fiscalização de transporte da EPTC irão monitorar o atendimento aos usuários para ajustes, caso necessário. Os usuários podem entrar em contato por telefone, através do canal oficial de atendimento ao cidadão, pelo número 118.