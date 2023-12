Seis mil clientes da CEEE Equatorial estão sem luz no Rio Grande do Sul

Após os fortes temporais que atingiram a região centro-sul do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira (21), 6 mil clientes da CEEE Equatorial seguiam sem energia até às 10h da manhã seguinte. De acordo com a empresa, eventos climáticos como ventos fortes, descargas elétricas severas e chuva de granizo provocaram a interrupção dos serviços para mais de 40 mil unidades em diversos pontos.

Por meio de nota, a concessionária informou que na mesma noite, acionou suas equipes e "colocou seu efetivo plenamente mobilizado, com contingente reforçado para realizar todos os atendimentos necessários". Com a expectativa de que os serviços sejam totalmente restabelecidos ao longo da sexta-feira, a CEEE informou que “apesar dos graves danos verificados na rede elétrica, com a pronta atuação das equipes de manutenção, que trabalham com contingente reforçado, 85% dos clientes impactados já tiveram o serviço normalizado”.