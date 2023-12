Morre o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Edemar Tutikian

Morreu nesta quinta-feira (21) em Porto Alegre, aos 79 anos, o advogado e empresário Edemar Morel Tutikian. Ele sofria de um câncer e estava internado no hospital Moinhos de Vento. O velório aconteceu durante a manhã desta quinta na Câmara de Porto Alegre.

Durante a gestão do ex-prefeito José Fortunati (hoje no União Brasil), Tutikian foi secretário municipal de Desenvolvimento. Foi à frente desta pasta que Tutikian coordenou a revitalização do Trecho 1 da Orla do Guaíba como gerente operacional do projeto. Por essa realização, Tutikian foi relembrado pelo próprio Fortunati em sua conta na rede social X, como um “dos principais condutores” do processo.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) também expressou seus sentimentos pelo falecimento de Tutikian em suas redes sociais, pontuando que o advogado foi um “grande amigo e parceiro da prefeitura”.

Em 2017, Edemar Tutikian atuou como diretor administrativo do Badesul, indicado pelo então governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori (MDB) e já atuou na diretoria da CaixaRS.

Natural de Porto Alegre, Tutikian era formado em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com especialização em Direito Administrativo Público e mestrado em Direito Empresarial.

O advogado era casado com a escritora e professora Jane Tutikian, e deixou dois filhos e dois netos.