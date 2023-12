Sol e pancadas de chuva nesta sexta-feira marcam início do verão no RS

O sol aparece nas primeiras horas desta sexta-feira (22), dia que marca oficialmente o começo do verão no Hemisfério Sul. A partir da tarde, as nuvens aumentam e pancadas de chuva irão ocorrer pelo território gaúcho com risco de temporais. Há potencial para chuva forte localizada, com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo. A distribuição da chuva será irregular com volumes altos pontualmente. No fim de semana, o sábado (23) tem muitas nuvens e novas pancadas de chuva. O domingo (24) tem sol e variação de nuvens com menor potencial de instabilidade.O sol predomina nas primeiras horas de verão em Porto Alegre. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva poderão ocorrer e há risco de temporais isolados. O fim de semana terá variação de nuvens alternando com aberturas de sol e pancadas de chuva. Na noite de domingo, a tendência é de céu claro. RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 17°CPORTO ALEGREMáxima: 32°CMínima: 22°C