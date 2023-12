Protesto de Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários causa lentidão no trânsito de Porto Alegre

Protesto dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre provocou lentidão no trânsito de Porto Alegre no início da manhã desta quinta-feira (21). A fila de ônibus que circulou em velocidade baixa pelas ruas da região central da cidade teve como objetivo chamar atenção para as causas da categoria.

De acordo com a entidade, a decisão pelo ato se deu após o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) desmarcar reunião agendada com antecedência para quarta-feira (20).

Entre as reinvindicações que estariam na pauta do encontro com o representante patronal está a criação de um novo plano de saúde e avaliação de novos critérios para um contrato mais barato e, ainda, estrutura otimizada para a categoria. Além disso, o sindicato trabalhista pretendia debater questões econômicas previstas na proposta aprovada com a categoria, como a situação salarial.