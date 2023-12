Rio Grande do Sul terá dia de sol nesta quinta-feira

O sol predomina em grande parte das regiões ao longo desta quinta-feira (21) no Rio Grande do Sul. O tempo fica aberto praticamente sem nuvens em cidades da Metade Oeste e Norte com elevados índices de radiação solar. A temperatura sobe com máximas ao redor e acima de 30°C na maioria dos municípios gaúchos. Entre a Zona Sul e a Costa Doce poderá ocorrer pancadas isoladas de chuva entre a tarde a noite. Na sexta (22), há o alerta para temporais em generalizados com períodos de chuva forte com potencial para muitos raios e rajadas de vento. O sol predomina e propicia aquecimento em Porto Alegre e toda a região metropolitana. Não se descarta chuva passageira pela noite. Na sexta (22), o sol aparece pela manhã, com previsão de chuva e temporais entre a tarde e a noite. No fim de semana o tempo fica instável com alternância entre períodos de sol e chuva. RIO GRANDE DO SULMáxima: 33°CMínima: 15°CPORTO ALEGREMáxima: 32°CMínima: 22°C