Secretaria da Saúde investe R$ 14 milhões para implantação de mais duas UPAs em Porto Alegre

Thiago Müller, com agências

A prefeitura de Porto Alegre anunciou duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no município. As obras de ampliação já estão sendo realizadas nos prontos atendimentos já existentes da Lomba do Pinheiro e Bom Jesus, e devem começar a funcionar a partir de 2024. Atualmente só existe um estabelecimento público de saúde com essa classificação, localizado na Zona Norte da cidade.

A reforma tem por objetivo transformar as unidades em funcionamento em 'UPAs 24h de Porte 3'. Segundo a prefeitura, as mudanças, com a ampliação, em relação à Pronto Atendimento e UPA porte 3, são em relação às capacidades de atendimento e ampliação em área física. Assim, concentrando os atendimentos de complexidade intermediária e compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica em saúde.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, explica que as unidades terão um volume de atendimento maior, permitindo um ambiente mais adequado à essa demanda. "Nós teremos leitos de internação previsto para ser 24, ou no máximo 48 horas, pra adultos e pra crianças, separados, com um ambiente lúdico para crianças, exames de raios-x, e uma estrutura bem melhor pra poder fazer atendimento". Segundo ele, essa ampliação vai proporcionar também mais profissionais e redução no tempo de espera.

Conforme informações da prefeitura, a ampliação que ocorrerá no efetivo do hospital resultará em 12 médicos permanentes atendendo 24 horas. Desses 12, quatro são pediatras, seis clínicos gerais e dois médicos rotineiros, somando-se às equipes de técnicos e enfermeiros.

As mudanças físicas vão ser referentes à ampliação de pavimentos, dos postos de atendimento na recepção e das áreas de espera e aumento nas áreas destinadas a procedimentos, medicamentos, leitos e consultórios.

Além disso, como explica a prefeitura, ambulâncias do Samu também atenderão os locais, trabalhando de forma integrada com a base, que fica no bairro Partenon.

Segundo informações da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, o pronto atendimento da Lomba do Pinheiro está 30% concluído, com R$ 8,3 milhões investidos e previsão de início de funcionamento no primeiro semestre de 2024. A unidade no bairro Bom Jesus iniciou as obras essa semana, e com um aporte de R$ 6 milhões, têm previsão de entrega entre dez e doze meses.

Ritter esclarece que os serviços estão em funcionamento, embora com obras em curso, o que não acarretará em redução de profissionais.

Vantagens da UPA

De acordo com a prefeitura do município, com esta reclassificação, as unidades receberão repasses mensais do Ministério da Saúde para apoiar o funcionamento da rede de atenção às urgências.

Isso possibilita, segundo Fernando Ritter, que se desonere o caixa municipal com o gasto mensal dessas unidades, permitindo o repasse desse montante, atualmente utilizado para outras áreas pertinentes da saúde. "Hoje, o custo dessas unidades é de R$ 1,8 milhões por mês. Com a habilitação, eu deixo de precisar tirar dinheiro com o caixa livre", explica.

Segundo ele, com as verbas sendo destinadas pelo governo federal, "eu desonero o recurso municipal com o recurso federal, e eu fico com esse recurso livre pra eu poder ampliar outros serviços". Isso, para o secretário, significaria insumos mais acessíveis e verba disponível para qualificar os serviços ou até abrir serviços novos. Porém, reiterou que a prioridade do município será investir em consultas especializadas exames de imagem.

Por outro lado, explica que, para algum serviço de saúde obter a classificação de UPA, é necessário obedecer a certos critérios definidos pelo Ministério da Saúde, e isso demanda investimentos, reformas físicas e de efetivo.

Atualmente, segundo Ritter, existem quatro pronto-atendimentos no município. Um já é classificado dessa forma, a UPA Moacyr Scliar, na zona norte, e para escolher os próximos a serem reclassificados, os prédios deveriam ser de posse municipal. Portanto, dos três possíveis, o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul é um prédio federal que pertence ao Ministério do Trabalho e Previdência, mas podendo ser modificado após doação. Assim, "só nos restou a Bom Jesus e a Lomba do Pinheiro. A gente escolheu esses, e pretendemos também qualificar o da Cruzeiro", explicou.