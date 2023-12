Melo apresenta estratégias para combater o desabastecimento de água

a crise de abastecimento de água que atinge 11 bairros de Porto Alegre viabilização de caminhões-pipa, a contratação de geradores de energia e a realização de gestão conjunta com a CEEE Equatorial. Sem solução definitiva a curto prazo,há mais de uma semana está sendo atendida por três medidas emergenciais capitaneadas pela administração municipal: a

As estratégias emergenciais para normalizar a situação que atinge 300 mil moradores – atendidos pela região da Estação de Tratamento (ETA) Belém Novo até Lomba do Pinheiro – foram apresentadas pelo prefeito Sebastião Melo em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (20), no Centro de Supervisão Operacional do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), na Capital.

De acordo com Melo, as obras no Sistema de Abastecimento Ponta do Arado deveria ter sido iniciada por volta de 2010-2012, porém, “por razões de ordem econômica, financiamentos, burocracia”, não foram feitas antes. O trabalho somente teve início em agosto de 2021, mas o consórcio ganhador não sustentou a sua proposta e acabou não dando andamento. Na sequência, a nova empresa contratada precisou refazer o projeto e os orçamentos, postergando a entrega para além de 2025.

Sobre o caso atual, o Dmae explicou que ocorreu por uma série de fatores que envolvem o crescimento acelerado da população local nas últimas décadas e o calor excessivo que atingiu o município nos últimos dias. Além disso, de terça a sexta-feira passada, houve sucessivas quedas e oscilações de energia, o que causou danos nos equipamentos a interrupção de água no local – retomada no domingo (17).

“As obras da Ponta do Arado são compostas por sete etapas, uma já foi entregue e três delas estão por ser finalizadas nos próximos três meses. Além disso, com a nova adutora, conseguiremos captar água em torno de 2 quilômetros a dentro do Guaíba. E a obra da Estação de bombeamento de água bruta, que está em curso, servirá para bombear essa água e levar até a ETA”, detalhou o diretor do Dmae, Maurício Loss.

Para evitar que a situação se estenda, a prefeitura oficiou a CEEE Equatorial e encaminhou o documento aos órgãos de fiscalização (Agergs, Aneel e Ministério Público), listando os principais problemas enfrentados com a distribuidora e solicitando a colocação de geradores nas instalações do Dmae mais prejudicadas por quedas de energia. Além disso, antecipou a contratação de 140 temporários e chamou mais 20 assistentes administrativos para a autarquia.