Calor extremo diminui e clima fica instável no RS nesta quarta-feira

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva em cidades do Oeste, Campanha e Zona Sul nesta quarta-feira (20). De acordo com a MetSul, a temperatura oscila pouco nessas regiões com previsão de sensação térmica agradável. Por outro lado, na Metade Norte o sol aparece entre nuvens e esquenta mais e a temperatura fica no padrão esperado para esta época do ano com máximas ao redor de 30°C. Não se descarta chuva muito isolada e passageira, contudo, o que predomina é o sol. Na quinta-feira (21), poderá voltar a chover mais forte no Oeste e Noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, o sol aparece entre variação de nuvens e, sob influência do vento sul/leste, a sensação térmica fica mais agradável. Na quinta, o sol predomina e esquenta mais na capital. Entre a sexta (22) e o fim de semana de véspera de Natal, a tendência é de tempo mais instável com pancadas de chuva recorrentes.RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 17°CPORTO ALEGREMáxima: 28°CMínima: 22°C