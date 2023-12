Próximos dias devem ser marcados por chuva e altas temperaturas no Estado

Com a proximidade do verão, que começa nesta sexta-feira (22), os gaúchos devem vivenciar um tempo típico dessa estação nos próximos dias, com chuvas e altas temperaturas. A notícia positiva é que, mesmo com o calor, o Estado não deve chegar nem próximo de atingir as máximas registrados durante o último final de semana.

Nesta quarta-feira (20), o tempo ficará instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva em cidades do Oeste, Noroeste, Campanha e Zona Sul. Nessas regiões, a temperatura deve oscilar pouco e a sensação térmica se manterá agradável.

Por outro lado, na Metade Norte, o sol tende a aparecer entre nuvens, esquentando ainda mais a região, mas mantendo a temperatura padrão esperada para esta época do ano, que é de pouco mais do que 30°C. Mesmo com esse sol, não são descartadas pancadas isoladas de chuva.

Em Porto Alegre, a quarta deve ser marcada por sol entre nuvens. Mesmo sem chuva, o tempo deve ficar mais agradável devido a presença do vento sul/leste, que impossibilita um aumento na sensação térmica. A máxima deve permanecer na casa dos 28°C, enquanto a mínima não ficará abaixo dos 22°C.

Na quinta-feira (21), o sol deve predominar, esquentando mais a Capital, que deve ultrapassar os 30°C. Porém, esse calor só antecederá o tempo instável que assolará a cidade entre a sexta-feira e o final de semana, que devem ser marcados por pancadas de chuvas recorrentes.

É provável que tenhamos chuva durante a véspera e no Natal em diversas regiões do Rio Grande do Sul.